“Milva, diva per sempre” stasera su Rai 5: le anticipazioni

La vita e la carriera di Milva, un’artista eccelsa la cui storia consente di comprendere l’evoluzione culturale dell’Italia dagli anni Cinquanta fino al nuovo millennio. Le racconta il doc “Milva, diva per sempre”, in onda domenica 28 settembre alle 21.20 su Rai 5.

Un ritratto emotivo, introspettivo, a tratti leggero e spensierato, in alcuni momenti drammatico, costruito attraverso la testimonianza dei suoi compagni di vita e il prezioso materiale di repertorio relativo alle sue esibizioni dal vivo, ma anche grazie all’opinione di chi l’ha conosciuta ed amata come artista, tra i quali Theodorakis, Vangelis, Jannacci, Battiato, Piazzolla, Merini. Di Milva parleranno le sue colleghe famose, alcuni giornalisti e scrittori, ma anche lei stessa con gli stralci delle innumerevoli interviste rilasciate durante la sua lunga carriera. L’obiettivo è restituire di Milva lo spessore artistico e il profilo più intimo, per ricordare e far conoscere l’inestimabile patrimonio culturale e umano che ha lasciato.