L’italiana Glint firma il nuovo store B2B di Selle Royal USA: una partnership che accelera l’evoluzione digitale del brand nel mercato nordamericano

Glint , agenzia milanese specializzata nella realizzazione di soluzioni e-commerce su misura, e parte del Gruppo The Next Generation Platform, ha collaborato con Selle Royal USA alla progettazione e allo sviluppo della nuova piattaforma B2B per il mercato nordamericano. Il portale, costruito tramite Shopify Plus, rappresenta un salto di qualità strategico per l’azienda nel processo di digitalizzazione dei propri canali di vendita B2B.

Selle Royal USA, realtà di riferimento nella distribuzione di componenti e accessori per biciclette, opera con brand di proprietà come Selle Royal, Fizik, Crank Brothers, Brooks England e con marchi in rappresentanza, tra cui Knog. L’obiettivo era creare una piattaforma unica per la gestione di ordini multibrand, ottimizzando le operazioni e migliorando la user experience sia per rivenditori e partner sia per clienti.

Grazie alla collaborazione con Glint, il nuovo store consente ora la creazione di carrelli misti con prodotti appartenenti a diversi brand, gestendo ordini e pagamenti in maniera centralizzata. Il tutto è stato integrato nativamente con il nuovo sistema gestionale, garantendo una sincronizzazione efficiente dei cataloghi differenziati per brand, listini e livelli di loyalty cliente.

“La partnership con un gruppo di rilievo come Selle Royal conferma il valore di Shopify Plus anche in ambito B2B, su progetti complessi e ad alta intensità tecnologica” commenta Enrico Tovaglieri di Glint. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner di fiducia per costruire una piattaforma solida, scalabile e pronta per evolversi nel tempo, anche in un settore competitivo come quello di bike & components.”

Tra le funzionalità chiave sviluppate da Glint per la nuova piattaforma:

una dashboard account personalizzata per una comoda gestione degli ordini;

una sezione “ quick add to cart ”, pensata per semplificare e velocizzare il flusso d’acquisto;

una funzione custom di blocco dinamico delle pagine prodotto e prezzi ;

integrazione multi-currency e logiche di personalizzazione dell’offerta in base al profilo del cliente.

“La scelta di Glint si è rivelata vincente: abbiamo trovato un partner preciso, affidabile e reattivo, capace di interpretare al meglio le nostre esigenze e compensare alcune lacune tecnologiche grazie a un grande lavoro di squadra” afferma Paolo Rinaldo di Selle Royal USA. “Grazie al supporto di Glint, e all’utilizzo di Shopify Plus, abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento tecnologico che ci consente di migliorare l’esperienza d’acquisto e, al tempo stesso, ridurre sensibilmente i tempi e i costi di gestione della piattaforma.”

Il progetto, completato con una transizione seamless dalla vecchia piattaforma, pone le basi per l’evoluzione futura del canale B2B del gruppo, con una struttura solida e flessibile che potrà adattarsi a nuove esigenze commerciali, funzionali e di mercato.