LADY-J 2025, vince Majuri. Con Sister Gloria (2°) e Phïa (3°) suonerà nei top club

Si è concluso LADY-J 2025, vince Majuri. Con Sister Gloria (2°) e Phïa (3°) farà sentire il suo sound nei top club

Majuri (nella foto al centro con la targa in mano) ha vinto la seconda edizione di LADY-J, il talent – contest che supporta le protagoniste della scena musicale di domani.

In una finale di livello davvero alto dal punto vista musicale, in una bella serata settembrina in un top club come Justme Milano, Majuri ha avuto la meglio su Ornella P, Sasha, Phïa e Sister Gloria.«Ci ha coinvinto per la sua ecletticità musicale, ovvero la capacità di passare da un genere all’altro, una dote sempre più rara per i DJ», ha commentato Tommy Vee, presidente di una giuria formata da tanti professionisti del settore musicale. «Il livello artistico è stato davvero alto quest’anno e non è stato facile selezionare la vincitrice. Sono anche contento del bel clima che si è respirato quest’anno. Più che una ‘gara’, LADY-J è un’esperienza, un momento per crescere per chi è agli inizi e può imparare molto da chi, come me, fa ballare i locali da decenni», ha concluso l’artista veneziano.

In un clima rilassato, Majuri è riuscita a coinvolgere i tanti addetti ai lavori presenti, gente che ha già visto e sentito quasi tutto e che raramente si lascia andare. La giuria, tra l’altro, c’erano importanti professionisti del settore. Tra gli altri, Alex Neri (top dj internazionale, co-fondatore dei Planet Funk, già tutor di LADY-J lo scorso anno), Riccardo Sada (giornalista musicale specializzato in dance music), Niccolò Torielli (voce di Radio 105 e volto di tante trasmissioni tv), Fabrizio Perdomi (FPWS, booking manager tra gli altri di Bob Sinclar)…. LADY-J è infatti ormai diventato un appuntamento importante per tutti gli addetti ai lavori del settore musica e intrattenimento, non solo per le giovani DJ.

E ora che succede? Ben tre delle finaliste, ovvero Majuri, la vincitrice, Sister Gloria, arrivata seconda e Phïa, la terza classificata, stanno già iniziando a far sentire la loro musica in importanti club italiani ed internazionali. Ad esempio, Phïa si è appena esibita ai Magazzini Generali di Milano, mentre Majuri si esibirà a breve a Ibiza, con un set diffuso da Ibiza Global Radio.

Quello di LADY-J è ormai un palcoscenico importante, un vero trampolino per chi già vive con la musica in testa. La vincitrice, Majuri, che durante il tour è stata seguita da Albi Scotti (uno dei tutor dell’edizione 2025 di LADY-J insieme a Georgia Mos, Paola Peroni, Andrea Belli e Uovo), ha un sound elettronico ed ipnotico molto particolare. Era infatti la più esperta tra le DJ in gara quest’anno, già spesso capace di far ballare palchi di eventi importanti come Bagni Ralf e tanti altri.

«Ognuna di noi ha portato la sua espeirenza e il suo sound e credo sia stata una bella esperienza per tutte, anche per chi non è arrivata nelle prima tre posizioni. Tutte abbiamo conosciuto persone nuove e soprattutto siamo state bene insieme», spiega Majuri. «Non mi aspettavo affatto di vincere, alla mia età… e invece la mia vittoria è la conferma che c’è sempre tempo. Invecchi solo quando non hai più passione per la musica. E in questo contest, LADY-J, la musica è davvero l’unica cosa che conta».

L’organizzazione di LADY-J, anche quest’anno è stata a cura di Match Music, realtà con radici nella scena musicale come Music TV da decenni. Da tempo produce eventi (oltre 350) e brand tour (oltre 130). Non solo: già nel 2012 organizzò She Can DJ, il primo contest italiano per DJ donne. A fianco di LADY-J come partner si è confermata Shiseido, colosso cosmetico giapponese, che accompagna da tempo il percorso dei nuovi talenti che partecipano al talent. Non manca poi il contributo di Ergovis, che con i integratori darà senz’altro il giusto supporto alle ragazze prima, dopo e durante le loro performance.