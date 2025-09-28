Il modello Fabio Mancini oggi ospite a “Haka” con Stefano Buttafuoco

È il modello internazionale Fabio Mancini, da anni impegnato in vari progetti sociali rivolti all’universo giovanile, il protagonista di “Haka” il nuovo programma Rai per i giovani e con i giovani ideato e condotto da Stefano Buttafuoco, in onda domenica 28 settembre alle 13.00 su Rai 3. Il titolo “Haka” deriva dal nome della danza tipica del popolo Maori, l’etnia originaria della Nuova Zelanda, ripresa dalla squadra di rugby più forte del mondo, quella degli All Blacks.

Un simbolo di gioia, coraggio e determinazione, i valori di questo nuovo format dedicato ai ragazzi di oggi, il futuro del nostro paese, la cui mission sarà quella di promuovere le iniziative e le opportunità messe in campo dal ministro per lo Sport e per i Giovani in materia di partecipazione sociale, lavoro e pratica sportiva.

Ogni puntata prevede la presenza in studio di un pubblico “under 35”. Con loro si commenteranno testimonianze e servizi girati in tutta Italia, rivolti a quattro grandi progetti del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, finalizzati alla loro crescita personale e professionale.

Il programma è realizzato in collaborazione con il ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.