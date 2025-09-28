Il film “Sacco e Vanzetti” oggi su Rai Storia: la trama

Il film “Sacco e Vanzetti”, con la regia di Giuliano Montaldo, in onda domenica 28 settembre alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo “Binario Cinema”: la trama

È il 1920. Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due immigrati italiani a Boston vengono accusati di rapina a mano armata e omicidio. Saranno condannati a morte nonostante le prove presentate dalla difesa: il verdetto appare decisamente connesso a motivazioni di matrice ideologica e politica (i due imputati sono di fede anarchica) piuttosto che formulato sulla base di reali prove di colpevolezza.

La notizia crea scalpore in tutto il mondo. Con musiche di Ennio Morricone e Joan Baez, è il film “Sacco e Vanzetti”, con la regia di Giuliano Montaldo, in onda domenica 28 settembre alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo “Binario Cinema”. A nulla serviranno le ostinate e continue richieste di riapertura del processo avanzate dalla difesa, tutte puntualmente respinte: i due italiani sono giustiziati alla mezzanotte del 23 agosto 1927.

Premio al Festival di Cannes del 1971 a Riccardo Cucciolla per la migliore interpretazione maschile, Tre Nastri d’argento nel 1972 a Riccardo Cucciola (attore protagonista), Rosanna Fratello (attrice esordiente) ed Ennio Morricone (colonna sonora). Nel cast Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack, Rosanna Fratello. Soggetto di Giuliano Montaldo, Fabrizio Onofri, Mino Roli. Sceneggiatura di Giuliano Montaldo, Fabrizio Onofri, Ottavio Jemma.