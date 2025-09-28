I temi chiave della settimana a “In mezz’ora” su Rai 3 con Monica Maggioni

Da domenica 28 settembre alle 14.30 su Rai 3 torna “In Mezz’ora”, programma di approfondimento settimanale di Monica Maggioni

Da domenica 28 settembre alle 14.30 su Rai 3 torna “In Mezz’ora”, programma di approfondimento settimanale di Monica Maggioni. In un periodo di forte instabilità internazionale, la trasmissione analizza i temi chiave della settimana attraverso le voci dei protagonisti, quelle degli esperti e il ricorso all’analisi dei dati e al “fact checking”. Le grandi questioni globali, le dinamiche geopolitiche e i nuovi scenari mondiali saranno protagonisti anche della seconda parte del programma, “La Newsroom di In Mezz’ora”: insieme ai giornalisti e agli inviati, la Newsroom – la redazione di “In Mezz’ora” – proporrà reportage, storie, analisi in profondità, nella complessità del mondo in cui viviamo, per rispondere ai grandi quesiti contemporanei.