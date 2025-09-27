Un thriller d’azione stasera su Rai 4: in onda “Faster”, la trama del film

Sabato 27 settembre, alle 21.20, Rai 4 propone un grande thriller di azione, “Faster”, interpretato dal divo Dwayne Johnson: la trama

Driver, uscito di prigione dopo aver scontato dieci anni per rapina, ha un solo obiettivo: la vendetta. Tanto tempo prima, durante un colpo, quando Driver era alla guida dell’auto e suo fratello compiva il furto, una seconda banda di criminali aveva mandato all’aria la rapina: il bottino rubato e suo fratello ucciso.

Ora sulle tracce di Driver, che uccide uno alla volta i responsabili, ci sono un implacabile killer e un poliziotto eroinomane prossimo alla pensione. Sabato 27 settembre, alle 21.20, Rai 4 propone un grande thriller di azione, “Faster”, interpretato dal divo Dwayne Johnson. Solido revenge-movie diretto da George Tillman III (“Notorious B.I.G.”, “The Hate U Give”), “Faster” è un omaggio al cinema di Walter Hill e alla tradizione degli action anni ’70 e ’80 che può contare sul carisma di Dwayne Johnson, qui affiancato dal grande mestiere di Billy Bob Thornton e Carla Gugino.