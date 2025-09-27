Torna l’autunno a La Casa delle Farfalle di Roma

Dal 27 settembre al 2 novembre torna La Casa delle Farfalle di Roma all’Appia Joy Park – Special Autumn Edition

Torna a Roma anche questo autunno l’imperdibile appuntamento con La Casa delle Farfalle, la speciale serra tropicale allestita, a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma.

Il magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità, riapre infatti al pubblico il 27 settembre in via Annia Regilla 245, per una edizione all’insegna della magia e del mistero, tingendosi dei caldi colori tipici della stagione.

A rendere speciale questo posto incantato, è, una vegetazione tropicale che mostra e custodisce alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo, bruchi e crisalidi gelosamente protette in una speciale nursery dove si può ammirare la loro metamorfosi e vari tipi di bozzoli delle falene. Ma non solo: all’interno della serra, infatti, anche insetti unici, come l’insetto stecco, gli insetti foglia e le blatte fischianti del Madagascar, oltre alla ormai celebre mascotte, il simpatico Millepiedi gigante.

In questo periodo dell’anno, tuttavia, spiccano tra i svolazzanti abitanti della serra tropicale due emblemi del cambiamento, della trasformazione e del mistero: la Caligo Memnon e la farfalla monarca.

La prima si attiva per lo più furtivamente al crepuscolo ed è meglio conosciuta come farfalla civetta: grazie ai suoi incredibili “occhi” disegnati sulle ali, infatti, essa, viene percepita dai predatori come una vera e propria civetta, permettendole, dunque, di mimetizzarsi tra le ombre e di “travestirsi” per spaventare e proteggersi.

La farfalla monarca, invece, dalle tipiche tonalità arancioni e nere, rimanda, dal canto suo, a una delle più rinomate feste popolari del Messico, il Día de los Muertos. Questa specie di farfalla, infatti, in questo periodo, percorre, spostandosi in sciami, ben 3000 Km migrando dal Canada al Messico, dove il suo arrivo massivo (cosa anomala per le farfalle che non si spostano in sciami!) si è da sempre interpretato come simbolo del ritorno in mezzo ai vivi dei membri defunti della famiglia, accolti pertanto con gioia durante il Día de los Muertos.

Novità di quest’anno, poi, è il binomio natura-arte: sarà presente, infatti, all’interno della serra uno speciale omaggio a Frida Kahlo, emblema di una narrazione pittorica in cui la flora e la fauna della sua terra sono protagoniste assolute e foriere di molteplici significati allegorici.

Consci, infine, dell’importanza di una didattica ambientalista, La Casa delle Farfalle propone divertenti laboratori creativi per i bambini ogni fine settimana e laboratori ad hoc per le scuole, mentre all’interno della serra tropicale, biologi ed entomologi guideranno i visitatori nell’affascinante immersione nel mondo delle farfalle, aiutandoli a comprendere quanto esse siano preziose nella conoscenza dello stato di salute dell’ambiente. Obiettivo che Eleonora Alescio, promotrice di questa importante iniziativa oltre che stimata biologa ed esperta allevatrice di queste specie, persegue ormai dal 2017 con La Casa delle Farfalle.

In occasione, infine, della riapertura de La Casa delle Farfalle, il fine settimana del 27 e 28 settembre si svolgerà l’Appia Joy Family Fest, una grande festa per tutta la famiglia all’insegna della natura, del gioco e dello spettacolo all’interno di tutta l’area dell’Appia Joy Park.

L’area è provvista di ampio parcheggio, servizi e punti ristoro.

Dal 27 settembre al 2 novembre 2025

via Annia Regilla, 245 Roma

Dal lunedì al venerdì: 10.00 – 14.00 e 15.00 – 18.00

Sabato, domenica e festivi: 10.00-18.00

Ticket: Intero: 9 €; Ridotto (bambini 4 – 12 anni): 6 €; Gratuito sotto i 4 anni;

Biglietto open online, valido in qualsiasi giorno dell’edizione autunnale o primaverile (21 marzo – 14 giugno 2026).

Laboratori e attività: Laboratori didattici: 5 €, Face painting: 5 €

www.lacasadellefarfalleonline.it; info@lacasadellefarfalleonline.it

320.7812651/ 380.7851349