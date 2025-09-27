Ritrovata Aurora Lezzi, la 12enne scomparsa a Lecce

È stata ritrovata dalle forze dell’ordine, Aurora Lezzi, la bambina di dodici anni scomparsa a Lecce. A dare l’annuncio del ritrovamento è stato “Chi l’ha visto?”

È stata ritrovata dalle forze dell’ordine, Aurora Lezzi, la bambina di dodici anni scomparsa a Lecce da ieri mattina. A dare l’annuncio del ritrovamento è stato, sui propri canali social il programma di Rai Tre ‘Chi l’ha visto?’. A lanciare l’allarme per la sua scomparsa, è stata la mamma sui social.

L’ANNUNCIO DI CHI L’HA VISTO

“È stata ritrovata sta bene, la bambina di dodici anni che si era allontanata questa mattina da Lecce. È stata rintracciata dalle forze dell’ordine. La mamma aveva pubblicato per lei un appello sul sito e sui social di ‘Chi l’ha visto?’. Grazie a tutti”, si legge nel post.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)