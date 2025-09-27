“Passaggio a Nord Ovest” oggi su Rai 1 alla scoperta di Villa d’Este a Tivoli

La meravigliosa Villa d’Este, dichiarata nel 2001 Patrimonio dell’Umanità Unesco: la visita “Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 27 settembre alle 15.05 su Rai 1. Il cardinale Ippolito II d’Este, dopo le delusioni per la mancata elezione pontificia, fece rivivere qui i fasti delle corti di Ferrara, Roma e Fontainebleau e rinascere la magnificenza di Villa Adriana, distante solo pochi chilometri. La Villa rappresenta un capolavoro del giardino italiano con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche.

Patrimonio Unesco – per le centinaia di ghiacciai che ospita – è anche Los Glaciares, in Patagonia, il più grande parco nazionale dell’Argentina. Una natura aspra e selvaggia dove vasti ghiacciai collidono con le Ande e dove le spettacolari vette del Cerro Torre e del Fitz Roy rappresentano una sfida per gli alpinisti più esperti. Qui si trova una delle maggiori riserve di acqua dolce al mondo, un luogo dove giganteschi laghi glaciali convivono con pianure aride offrendo un rifugio sicuro alla vita selvatica.

Fin dalla Preistoria, l’uomo ha imparato a trarre vantaggio dagli animali, nutrendosi prima della loro carne, sfruttandone la pelliccia e poi apprendendo l’arte della domesticazione. Nel sud della Francia, l’addestratore equestre Ludo Fournet spiegherà come la vicinanza dei cavalli lo abbia aiutato a liberarsi dello stato di ansia e aggressività. Infatti, la fiducia che il cavallo ripone nell’uomo è l’elemento chiave per riuscire ad addomesticarlo.

Poi, in Indonesia, dove le maschere e le rappresentazioni teatrali non sono semplici spettacoli, ma rituali religiosi e sacri, legati a credenze e tradizioni antiche. La scelta del legno su cui intagliare la maschera e il momento migliore per realizzarla sono solo l’inizio di un percorso lungo e intenso, volto a creare un legame tra la vita terrena e quella spirituale e a mantenere il delicato equilibrio tra bene e male.