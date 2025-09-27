Online AIELfinder, il nuovo portale del riscaldamento a legna e pellet

Clicca su AIELfinder: il nuovo hub online per trovare i migliori apparecchi e biocombustibili di qualità per il riscaldamento a legna e pellet

AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, presenta AIELfinder: il nuovo punto di incontro tra domanda e offerta nel settore del riscaldamento domestico a legna e pellet di qualità. AIELfinder offre un riferimento utile per chi vuole rendere il proprio riscaldamento a legna e pellet sempre più efficiente, sicuro, economico e pulito, puntando su apparecchi certificati, biocombustibili garantiti e professionisti specializzati del settore.

Il nuovo portale firmato AIEL

AIELfinder riunisce in un’unica piattaforma tutte le aziende associate ad AIEL e offre ai consumatori una panoramica completa delle migliori soluzioni presenti sul mercato. La qualità e l’affidabilità delle aziende presenti nel portale AIELfinder e dei loro servizi sono garantite dall’appartenenza all’Associazione che prevede in ingresso il rispetto di regole e standard a livello sia aziendale sia di prodotto. Il portale, quindi, mette a disposizione contatti e informazioni di circa 400 aziende selezionate, tra cui produttori di apparecchi domestici a biomassa, rivenditori qualificati, produttori di biocombustibili legnosi, installatori e progettisti specializzati.

Produttori di apparecchi domestici, caldaie e biocombustibili

Un’ampia gamma di stufe e apparecchi domestici a legna o pellet di ultima generazione, conformi ai più elevati standard di efficienza energetica e a bassissime emissioni. Nel dettaglio, all’interno di AIELfinder potrai scoprire le schede tecniche di oltre 2.000 modelli di stufe a pellet o legna a 4 e 5 stelle e varie tipologie di inserti e termocamini certificati. Presenti anche oltre 600 caldaie a 4 o 5 stelle, selezionate per assicurare prestazioni elevate e pieno rispetto delle normative ambientali grazie a elevatissimi standard di efficienza. All’interno di AIELfinder anche una settantina di aziende produttrici di biocombustibili legnosi, come pellet, cippato, bricchette e legna da ardere, tutti aderenti a marchi di certificazione volontaria come Biomassplus® ed ENplus®, sinonimo di affidabilità e qualità del prodotto.

Rivenditori e professionisti specializzati

Presenti anche più di 20 rivenditori qualificati e circa 60 installatori e progettisti pronti a fornire il loro supporto nell’acquisto, nell’installazione e nella manutenzione degli impianti, garantendo un servizio a regola d’arte.

“Con AIELfinder vogliamo offrire un servizio a chi ha scelto di scaldarsi usando legna e pellet, per metterli in contatto diretto con i professionisti del mondo del riscaldamento a biomassa legnosa di alta qualità – spiega Domenico Brugnoni, presidente di AIEL –. Si tratta di un portale pensato per chi desidera un riscaldamento sostenibile, efficiente e attento all’ambiente, con la sicurezza di affidarsi a professionisti e prodotti all’altezza delle aspettative normative, di risparmio e di sicurezza”.

Il portale, raggiungibile all’indirizzo https://aielfinder.energiadallegno.it/, rende più facile e immediata la ricerca di soluzioni su misura, offrendo tutti i riferimenti utili per un riscaldamento domestico a legna e pellet non solo consapevole e lungimirante, ma anche efficiente, economico e di alta qualità, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme in vigore.