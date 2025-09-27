Oggi su Rai 3 torna “Tv Talk”: ospiti Riccardo Iacona e Lucia Goracci

Forte del successo della scorsa stagione, sabato 27 settembre alle 15.00 su Rai 3 Mia Ceran conduce la nuova edizione di “Tv Talk”. Confermata la squadra in onda: gli “specialisti” Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli, i commentatori autorevoli del mondo del giornalismo e delle università, il parterre di giovani analisti e un rappresentante del pubblico in studio. Tutti pronti a dialogare con i protagonisti della tv.

La prima puntata della stagione si apre con Riccardo Iacona, Lucia Goracci in collegamento da Gerusalemme, Maria Volpe del Corriere della Sera e il giornalista Carlo Puca. Con loro, spazio al racconto televisivo sugli sviluppi del conflitto a Gaza.

L’intervento di Saverio Raimondo, invece, analizzerà il difficile rapporto tra potere e satira negli Stati Uniti.

Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la sfida dell’access prime time tra “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sarà al centro di un’analisi approfondita. Veronica Pivetti in studio racconterà i retroscena di “Balene”, la nuova fiction di Rai 1 da lei interpretata con Carla Signoris e infine, Claudia Koll, ricorderà Pippo Baudo.

La mission di “Tv Talk” è la stessa che ha fatto dello show magazine di Rai3 un punto di riferimento per il pubblico: analizzare ogni sabato la settimana televisiva italiana e internazionale, tra informazione e intrattenimento, certezze del palinsesto e nuovi esperimenti.

In una fase in cui si trasformano anche le abitudini degli spettatori, Tv Talk prenderà la televisione come termometro dei cambiamenti sociali, delle tendenze e gli umori degli Italiani – affrontando con equilibrio e senza pregiudizi tutta l’offerta mediatica: l’attualità, tra cronaca e politica, l’intrattenimento in tutte le sue forme, la fiction in ogni suo genere.

I programmi più discussi e stimolanti, i dati d’ascolto e i segreti del dietro le quinte saranno al centro di un dibattito che coinvolgerà tutti i big del piccolo schermo.

Tanta televisione, ma non solo: sotto la guida di Mia Ceran, giornalista e conduttrice molto attenta ai nuovi linguaggi, Tv Talk analizzerà anche i fenomeni più contemporanei, con lo sguardo rivolto ai social, alle piattaforme e ai podcast, ma sempre con il consueto approccio trasversale e pluralista.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.