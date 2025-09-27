Oggi su Rai 1 riprende il ciclo di storie di “A Sua Immagine”

Riprende da sabato 27 settembre, alle 16.00 su Rai 1, il ciclo di storie di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, condotto da Lorena Bianchetti, con nuove puntate dedicate a temi di profonda umanità e spiritualità.

Tra i protagonisti di questa nuova stagione, spicca la figura di Raniero Zuccaro, Ispettore della Polizia di Stato a Fabriano (Ancona) e Cavaliere della Repubblica Italiana. La sua storia è un esempio straordinario di dedizione al prossimo. Dopo l’incontro con le Suore Cappuccine di Madre Rubatto, Zuccaro ha deciso di recarsi nella loro missione in Perù, dove ha trovato una realtà drammatica: bambini e anziani in condizioni di estrema povertà, privi di acqua potabile ed elettricità. Di fronte a questa situazione, ha scelto di agire. Da oltre quindici anni, Raniero Zuccaro compie imprese sportive con finalità benefiche, raccogliendo fondi e sensibilizzando l’opinione pubblica. Grazie a questo impegno, ha contribuito alla costruzione di una scuola e di un presidio sanitario, offrendo assistenza e cure a bambini e giovani madri. La sua testimonianza, raccontata nel programma, è un invito a riscoprire il valore della solidarietà e dell’impegno personale. “A Sua Immagine” continua così a dare voce a storie che illuminano il presente con gesti concreti di amore e speranza.

Ancora un appuntamento agostiniano per “Le ragioni della speranza”. Sulla scia del papa Leone XIV, padre Pasquale Cormio farà entrare i telespettatori nel vangelo di questa domenica con la sensibilità e il carisma proprio di Sant’Agostino. Questa volta si va nelle Marche, nel convento dedicato a un grande santo, San Nicola da Tolentino. Attraverso il supporto di una storica dell’arte, Ilaria Gobbi, sarà possibile apprezzare la bellezza di questo luogo in tutta il suo splendore, a partire dalla sua facciata. Dopo aver visitato la chiesa e le reliquie del santo, con padre Marziano Rondina sarà possibile entrare anche nel convento agostiniano, luogo in cui si troveranno spunti per incarnare il vangelo di questa domenica.