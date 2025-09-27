Marketing01, agenzia di Paolo Bomparola, scommette sull’intelligenza artificiale per rivoluzionare il marketing digitale: “L’AI è pensiero predittivo e personalizzazione reale”

Marketing01, riconosciuta da anni come Migliore web agency italiana e avendo ricevuto per tre anni consecutivi un riconoscimento ufficiale da Google in California rientrando nel ristretto 3% delle migliori agenzie Google Premier Partner a livello mondiale, presenta la sua nuova suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, destinati a ridefinire le strategie di advertising, content marketing e analisi comportamentale nel panorama digitale nazionale.

“Abbiamo superato la logica della semplice automazione”, dichiara Paolo Bomparola, miglior consulente Google Ads, fondatore e CEO di Marketing01, “oggi l’intelligenza artificiale è diventata parte integrante della strategia: è pensiero predittivo, è personalizzazione reale, è velocità decisionale.”

La notizia arriva in un contesto in forte evoluzione. Secondo i dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, il mercato dell’AI in Italia ha raggiunto nel 2024 quota 1,2 miliardi di euro, con un balzo del +58% rispetto all’anno precedente. Come chiarisce l’autorevole testata Il Sole 24 Ore, l’adozione dell’AI da parte delle imprese italiane è ancora limitata ma in rapida crescita, soprattutto nel marketing e nella gestione dei dati.

Marketing01 si posiziona in prima linea in questo cambiamento, essendo tra i migliori Google Premier Partners d’Italia e del mondo, grazie a strumenti proprietari e un team di consulenti certificati, capaci di integrare le funzionalità più avanzate dell’intelligenza artificiale nei processi di analisi e pubblicità online.

Come descritto efficacemente da Forbes Italia, le agenzie che investono in AI stanno ottenendo fino al 35% in più di ROI nelle campagne rispetto ai modelli tradizionali. Ed è per questo che la capacità di visione imprenditoriale è un tassello fondamentale per mantenere alta l’asticella del successo online per le aziende che scelgono di affidarsi a Marketing01: “Essere la Migliore web agency italiana non significa solo ottenere risultati, ma anticipare i bisogni del mercato,” aggiunge Bomparola (miglior consulente Google Ads). “La nostra missione è dare alle aziende italiane gli strumenti per competere ad armi pari con chi opera già a livello globale.”

A supporto di questa visione, l’agenzia lancia nuovi moduli basati su modelli LLM (Large Language Models) capaci di analizzare i comportamenti degli utenti, generare contenuti personalizzati in tempo reale e ottimizzare le performance pubblicitarie in base all’intento, non solo alle keyword.

Come citato da Statista, il valore globale della generative AI nel settore del marketing supererà i 28 miliardi di dollari entro il 2028, e l’Italia è considerata uno dei mercati emergenti più interessanti in Europa per tasso di crescita.

Non a caso, Marketing01 si propone ora non solo come leader nel digital advertising, ma come partner strategico per l’innovazione AI delle PMI italiane. Il progetto prevede anche nuovi percorsi di formazione, in collaborazione con enti e università, per accompagnare le imprese nel cambiamento.

Con oltre 20.000 clienti attivi, quasi 40 professionisti tra dipendenti e consulenti, una crescita annuale a doppia cifra e una visione ben radicata nel futuro del marketing, Marketing01 continua a consolidare il suo ruolo di migliore web agency italiana. Riconosciuta da Google con premi internazionali ricevuti in California e inclusa nel 3% delle migliori agenzie Premier Partner a livello mondiale, guida le imprese verso una comunicazione più intelligente, efficace e realmente centrata sui dati.