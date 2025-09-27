“Linea Verde Trentino” su Rai 1 oggi è nel cuore pulsante delle Alpi

Riparte il viaggio di Federico Quaranta alla ricerca delle radici più recondite del Paese. L’appuntamento con “Linea Verde Trentino” è su Rai 1, sabato 27 settembre alle 12

Riparte il viaggio di Federico Quaranta alla ricerca delle radici più recondite del Paese. L’appuntamento con “Linea Verde Trentino” è su Rai 1, sabato 27 settembre alle 12. Nel cuore pulsante delle Alpi, dove il cielo e le cime degli alberi si incontrano in un abbraccio, si staglia il Trentino, terra di antiche leggende, di passioni profonde e di un patrimonio che attraversa i secoli. Qui, il tempo sembra scorrere al ritmo delle stagioni, scolpito dalle mani di persone che custodiscono gelosamente tradizioni secolari.

Le valli del Trentino sono un palcoscenico di storie, di sorrisi sinceri e di miti che si perdono nella memoria. Ne sono testimonianza le feste popolari, gli usi e i costumi che si tramandano di generazione in generazione, narrando di eroi silenziosi che hanno scolpito questa terra di rocce e di fiumi.

Tra i più affascinanti segreti di questi luoghi si ergono i monti delle Alpi Cimbre, luoghi che custodiscono un patrimonio unico, dove ancora oggi si percepiscono le tracce di una lingua antica, di culture che respirano tra le pietre e gli alberi dei boschi, di popolazioni che hanno modellato un’identità forte, radicata nel rispetto della natura e delle proprie origini. Una terra di confine, spesso teatro di aspre guerre di trincea, dove agli uomini è stato chiesto un sacrificio immane. Allevatori e contadini, artigiani e chef sopraffini, artisti visionari e boschi incontaminati sono il filo conduttore della puntata.