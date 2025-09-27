“Linea Verde Europa” su Rai 1 oggi fa tappa in Irlanda

Per la prima volta nella sua lunga storia, “Linea Verde” supera i confini italiani e si apre all’Europa. Nasce così “Linea Verde Europa”, il programma di Rai 1, in onda oggi

Per la prima volta nella sua lunga storia, “Linea Verde” supera i confini italiani e si apre all’Europa. Nasce così “Linea Verde Europa”, il programma di Rai 1, in onda sabato 27 settembre alle 11.30, che porta il pubblico alla scoperta di paesi, tradizioni, culture e attività sorprendentemente vicine e connesse all’Italia.

Livio Beshir guiderà i telespettatori in un viaggio che si snoda tra campagne, province e comunità del nord e del sud del continente, raccontando le storie di vita e di lavoro della gente del posto, ma anche quelle degli italiani che hanno scelto di trasferirsi all’estero e che ogni giorno contribuiscono a costruire il grande progetto europeo.

La missione del programma è chiara: ampliare lo sguardo dei telespettatori, mostrando come le economie e le società europee stiano cambiando insieme, tra innovazione, integrazione e sostenibilità. Filo conduttore saranno le pratiche virtuose già adottate in molti settori – dal turismo all’agroalimentare, dall’energia rinnovabile alla manifattura – che stanno trasformando il volto delle campagne e delle province d’Europa.

Linea Verde Europa: un racconto inedito, appassionante e necessario, per conoscere e scoprire quanto l’Europa sia davvero più vicina di quanto si possa credere. Un viaggio speciale, un racconto inedito, un Paese che sorprende oltre ogni immaginazione. È l’Irlanda la protagonista della prima puntata di “Linea Verde Europa”, realizzata in collaborazione con Mediolanum International Funds e condotta da Livio Beshir. Dal fascino selvaggio delle Cliffs of Moher fino al cuore cosmopolita di Dublino, la puntata andrà alla scoperta di un’Irlanda capace di unire natura incontaminata e innovazione tecnologica, antiche tradizioni e grandi progetti per il futuro. Non solo leggende celtiche e verdi pascoli, ma un modello di sviluppo europeo che punta sulla sostenibilità, sull’inclusione sociale e sulla valorizzazione del capitale umano. Il racconto si arricchirà del dialogo con l’Italia, con cui l’Irlanda condivide valori profondi come l’amore per la terra, la centralità della comunità e la forza del lavoro. Due Paesi lontani per storia e cultura, ma sorprendentemente vicini per sensibilità e visione del futuro.

Attraverso il suo viaggio, Livio Beshir racconterà le storie di chi oggi vive e opera in Irlanda: i raccoglitori di alghe della contea di Burren, custodi di un sapere antico che guarda a nuovi mercati sostenibili; il barone Randal Plunkett di Dunsany, che ha deciso di riforestare i suoi possedimenti per restituire natura e biodiversità; Maurizio, italiano che ha fondato una radio in lingua italiana, diventata voce e ponte culturale amato anche dagli irlandesi; la comunità di Coolmine, dove donne in difficoltà riscoprono dignità e indipendenza grazie a progetti di inclusione sociale; imprenditori italiani di successo che hanno trovato in Irlanda un terreno fertile per crescere; rappresentanti delle istituzioni e del governo irlandese che illustrano la strategia del Paese tra attrattività internazionale e coesione sociale.

Un mosaico di volti, esperienze e paesaggi che, tappa dopo tappa, svela un’Irlanda diversa da come è sempre stata immaginata: un luogo in cui il legame con la natura incontra la spinta verso l’innovazione, e dove ogni incontro diventa scoperta.

Linea Verde Europa – Irlanda con Livio Beshir: una puntata speciale che celebra la forza delle radici, il coraggio del cambiamento e i ponti invisibili che uniscono i popoli d’Europa.