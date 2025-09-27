Istituto di Vigilanza Coopservice cerca 40 guardie giurate per l’aeroporto di Olbia

Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC) è alla ricerca di 40 guardie particolari giurate da impiegare all’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia

Per incontrare candidati interessati a intraprendere un nuovo percorso professionale, l’azienda promuove, martedì 30 settembre, un recruiting day organizzato dal Centro per l’impiego di Olbia. Gli incontri si terranno, dalle 15 alle 19, nella sede di via Romagna 10.

Le figure selezionate si occuperanno di garantire la sicurezza all’interno dello scalo mediante diverse attività operative, tra cui il controllo di passeggeri e bagagli a mano con sistemi di sorveglianza dedicati, la verifica di bagagli da stiva, merci e plichi, la vigilanza e la scorta in collaborazione con le autorità aeroportuali.

Per partecipare alla selezione è possibile inviare la candidatura direttamente sul sito di Istituto Vigilanza Coopservice (www.vigilanzacoopservice.it) oppure compilare il form disponibile alla pagina dedicata del Centro per l’impiego di Olbia.

Verrà data priorità a guardie giurate in possesso di Decreto in corso di validità, porto d’armi a uso personale e certificazioni ENAC. Tuttavia, chi non possiede ancora i titoli necessari ma desidera lavorare nel settore della sicurezza armata potrà partecipare a percorsi di formazione mirati al loro ottenimento, organizzati dallo stesso Istituto.

IVC conta attualmente circa 4.000 dipendenti, di cui 2.550 guardie giurate. Secondo il piano industriale 2024-2026, l’azienda prevede una crescita delle attività e del personale, con 700 nuove assunzioni entro il 2026.