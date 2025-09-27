Il film “Omicidi a Mystery Island” stasera su Rai 2: la trama

Per la rassegna “Nel segno del giallo”, sabato 27 settembre alle 21.20 in prima visione su Rai 2 va in onda “Omicidi a Mystery Island” di Nicholas Humphries: la trama

Per la rassegna “Nel segno del giallo”, sabato 27 settembre alle 21.20 in prima visione su Rai 2 va in onda “Omicidi a Mystery Island” di Nicholas Humphries. Un gruppo di miliardari, un gioco di società: ogni anno a Mystery Island viene messo in scena un delitto, e i partecipanti alla gara devono investigare per risolvere il caso.

Ma stavolta qualcosa non torna: il morto è il padrone della tenuta, ma non per finta. E non sarà l’ultimo, in una catena di delitti. Per fortuna, e per caso, fra i partecipanti c’è anche un vero detective. Modellato sulle grandi storie di Agatha Christie, personaggi ben disegnati e un intreccio che tiene col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Non manca un pizzico di humor. Nel cast, Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows, Matthew Chambers.