Il film “La rimpatriata” oggi su Rai Storia: la trama

Il film di Damiano Damiani “La rimpatriata”, in onda sabato 27 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”: la trama
Primi anni Sessanta. A Milano, cinque amici, ormai a ridosso dei quaranta anni, trascorrono una serata tutti insieme dopo essersi persi di vista per molto tempo. E’ il film di Damiano Damiani “La rimpatriata”, in onda sabato 27 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast Walter Chiari, Francisco Rabal, Leticia Roman, Dominique Boschero, Paul Guers, Riccardo Garrone, Mino Guerrini, Gastone Moschin.