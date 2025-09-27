Il film “Il principe del deserto” oggi su Rai Movie: la trama

Avventure fra le dune per Antonio Banderas: sabato 27 settembre, alle 21.10, Rai Movie propone “Il principe del deserto”, la trama del film
Avventure fra le dune per Antonio Banderas: sabato 27 settembre, alle 21.10, Rai Movie propone “Il principe del deserto”. Arabia, inizi del Ventesimo secolo: il guerriero Nesib, emiro di Hobeika, sconfitto il sultano Amar, si fa consegnare da quest’ultimo i suoi due figli, Saleeh e Auda.
La rivalità dei due capi si riaccende anni dopo, quando la “Striscia gialla” che doveva restare secondo i loro accordi un territorio neutrale, entra nel mirino delle compagnie petrolifere. Jean-Jacques Annaud si confronta col deserto, dando vita a una produzione grandiosa e avvincente, con un inedito Banderas in versione arabeggiante. Nel cast anche Tahar Rahim, Mark Strong, Freida Pinto.