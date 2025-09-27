Il ferrarista Hamilton salta le prove al Mugello per stare vicino al suo cane Roscoe

Formula 1, niente prove al Mugello per Lewis Hamilton: il suo cane Roscoe in coma. “Tenetelo nei vostri pensieri”, ha scritto il pilota pubblicando le immagini dell’animale in ospedale
Lewis Hamilton ha saltato le prove al Mugello e i relativi test Pirelli per stare accanto a Roscoe, il suo bulldog francese ultra 12enne ricoverato in ospedale. È lo stesso pilota a raccontare il momento difficile su Instagram, pubblicando scatti del cane collegato a dei tubi. Un’immagine ben diversa dall’animale felice sempre al fianco del suo padrone sul paddock e su Instagram. Roscoe – con Lewis dal 2013 – ha anche un profilo tutto suo seguito da oltre 1.3 milioni di utenti. Il suo nickname è un omaggio a Coco, l’altra bulldog francese in casa Hamilton scomparsa qualche anno fa.
“Per favore, tenete Roscoe nei vostri pensieri. Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe si è preso di nuovo la polmonite e stava lottando per respirare”, scrive nel post Hamilton parlando di un problema non nuovo per Roscoe. “È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano e durante il processo il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà da questo. Domani proviamo a svegliarlo”, spiega il pilota. “Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno”, conclude.
