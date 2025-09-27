Il Comitato Paralimpico internazionale riammette gli atleti russi e bielorussi, Ucraina infuriata

L’Assemblea Generale del Comitato Paralimpico Internazionale ha revocato le sospensioni parziali a Russia e Bielorussia

L’Assemblea Generale del Comitato Paralimpico Internazionale ha revocato le sospensioni parziali a Russia e Bielorussia. Mosca e Minsk tornano con pieni diritti nell’arena paralimpica, dopo lo stop deciso nel 2023 per “violazioni costituzionali”. Per l’IPC si tratta di una normalizzazione, per Kiev un tradimento. Il ministro dello Sport ucraino Matviy Bidnyi dice senza giri di parole che chi ha votato a favore del reintegro ha “tradito la coscienza e i valori olimpici. Nessuna bandiera criminale deve sventolare sui Giochi ospitati in Europa mentre la guerra continua”.

In Italia, invece, il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis ha accolto con favore la decisione: “Spero che anche il CIO si adegui, non possiamo permetterci posizioni divergenti. Gli atleti devono gareggiare, bandiere e inni sono un fatto politico”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)