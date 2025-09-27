Fuori il nuovo libro di Stefano Epifani: “Il Teatro delle Macchine Pensanti”

Viviamo in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale è ovunque: nei giornali, nei dibattiti politici, nei nostri smartphone. Ma tra entusiasmi e paure, spesso ciò che sappiamo sull’IA è guidato da miti e semplificazioni.

Con “Il Teatro delle Macchine Pensanti – 10 falsi miti sull’intelligenza artificiale e come superarli“, Stefano Epifani smonta dieci tra le convinzioni più diffuse, accompagnandoci dietro le quinte del “teatro” in cui l’IA viene raccontata come attore cosciente e autonomo.

In questo libro scopriamo perché:

L’IA non pensa come un cervello umano;

Non è infallibile né imparziale;

Non ha un’etica;

Non ruba il lavoro, ma ci sfida a ridisegnarlo;

Se sappiamo comprenderla e governarla, non è una minaccia.

Un saggio lucido, accessibile e utile per chiunque voglia affrontare il futuro con consapevolezza: innovatori, manager, comunicatori, insegnanti, studenti, e tutti coloro che desiderano guardare con occhio critico, ma fiducioso, a una tecnologia dirompente.

Il Teatro delle Macchine Pensanti è disponibile in libreria, su tutte le principali piattaforme digitali e sul sito dell’autore.