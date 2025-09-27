Droni sulla più grande base militare della Danimarca, ma la Russia nega tutto


Droni sulla più grande base militare della Danimarca, intrusioni anche in Germania. La Russia accusa la propaganda europea: “Solo una strategia per aumentare la spesa militare”

droni

La Danimarca si risveglia con un déjà vu sempre più inquietante: nuovi droni non identificati avvistati come ufo nella notte, dopo quelli comparsi nei giorni scorsi sugli aeroporti di Copenhagen e Aalborg. Questa volta, raccontano i militari danesi, gli oggetti hanno sorvolato basi delle forze armate, tra cui Karup – la più grande del Paese – e Skrydstrup, quartier generale dell’aeronautica. Se confermato, significherebbe violazione dello spazio aereo e dei trattati internazionali.

Quanti fossero, nessuno lo sa con certezza. La polizia parla di uno o due droni sopra Karup, le forze armate di movimenti su Skrydstrup. Il dito, ovviamente, è puntato verso Mosca. La Russia, nelle ultime settimane, ci ha preso gusto: sconfina con aerei e droni nello spazio aereo di mezzo continente, e Kaliningrad dista appena 500 chilometri dalle coste danesi.

Il problema, però, non si ferma a Copenaghen. Nella notte anche la Germania del Nord, Schleswig-Holstein, terra di confine con la Danimarca, ha registrato intrusioni. La ministra dell’Interno tedesca, Sabine Sütterlin-Waack, parla di sospetto spionaggio e annuncia indagini, rafforzamento della difesa e consultazioni con Berlino e Bundeswehr.

Mosca, dal canto suo, reagisce come da copione: accusa Bruxelles di “isteria”, minimizza il problema e bolla i piani europei per il cosiddetto “muro dei droni” come propaganda per alzare la spesa militare a scapito del welfare. Insomma, la solita linea: non siamo stati noi, ma se reagite è colpa vostra.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)