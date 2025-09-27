Creditsafe e Muffin insieme per le imprese

Creditsafe, il provider di business information più utilizzato al mondo, e Muffin, la prima piattaforma digitale europea dedicata alla gestione integrata della finanza agevolata, hanno siglato una partnership

Creditsafe (creditsafe.com), il provider di business information più utilizzato al mondo, e Muffin (getmuffin.io), la prima piattaforma digitale in Europa specializzata nella gestione integrata del ciclo completo di finanza agevolata, annunciano una nuova partnership pensata per rendere più semplice, sicuro e consapevole il percorso delle imprese: dall’individuazione del bando giusto fino all’ottenimento del contributo.

Questa collaborazione unisce la solidità e l’affidabilità delle informazioni commerciali e dei servizi data-driven di Creditsafe con l’innovazione e la praticità della piattaforma Muffin, progettata per guidare aziende e professionisti lungo l’intero ciclo della finanza agevolata.

Luca Berti, CEO e Country Manager di Creditsafe Italia, commenta: “Con questa partnership, portiamo la business information a diretto supporto della finanza agevolata. Significa offrire alle imprese dati affidabili e strumenti digitali in grado di ridurre i rischi e migliorare la qualità delle decisioni.”

Michele Bonelli, CEO e Co-Founder di Muffin, aggiunge: “Insieme a Creditsafe possiamo accompagnare le aziende in ogni fase della finanza agevolata: dall’idea progettuale alla rendicontazione, rendendo più semplice trasformare opportunità in crescita concreta. Siamo entusiasti di avviare una collaborazione con una delle principali realtà leader nel settore della Business Information.”

Tra i benefici concreti della partnership, vi sono: maggiore velocità e sicurezza nell’individuare i bandi giusti e nel qualificare partner e nuove collaborazioni, workflow integrati e data-driven, grazie all’unione tra i dati di business intelligence di Creditsafe e le funzionalità digitali di Muffin, e gestione end-to-end dei progetti agevolati, dal bando alla rendicontazione, con il supporto di consulenti specializzati.

I plus di una piattaforma innovativa

La piattaforma Muffin si distingue per un approccio innovativo che semplifica l’accesso alla finanza agevolata grazie a un sistema integrato e personalizzato. Oltre a incrociare i progetti d’investimento con oltre 3.000 opportunità di contributo, invia notifiche tempestive per bandi in anticipazione, garantendo alle aziende il tempo necessario per preparare la domanda. L’utente beneficia di una rete di più di 200 consulenti certificati con competenze specifiche sui diversi incentivi, così come di un project manager dedicato che lo accompagna dalla verifica di ammissibilità fino alla rendicontazione finale.

L’obiettivo di Muffin non è solo quello di semplificare la gestione completa della finanza agevolata, bensì di assicurare trasparenza e tutela degli investimenti.

Un’unione di competenze al servizio delle imprese

Creditsafe mette a disposizione una piattaforma globale, intuitiva e sempre aggiornata, con oltre 430 milioni di report su imprese italiane e internazionali. Le sue soluzioni supportano le aziende nella gestione del Risk Management, delle attività di Sales & Marketing, Integrazioni Dati e del Controllo Reputazionale, offrendo strumenti per prendere decisioni più rapide e sicure. La sua suite ESG, inoltre, consente di valutare rischi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, integrandoli nelle analisi di rischio di credito.

Muffin nasce invece per digitalizzare e semplificare il complesso mondo della finanza agevolata. Attraverso un’unica piattaforma, le aziende possono individuare le opportunità di bando più rilevanti, gestire in maniera strutturata l’iter delle pratiche e rendicontare i progetti finanziati, contando sul supporto di una rete di consulenti certificati. L’uso di tecnologie avanzate, inclusa l’intelligenza artificiale, permette a Muffin di ottimizzare processi e tempistiche, garantendo un approccio più efficiente e trasparente.