Bandecchi nella bufera per le frasi sui bambini morti a Gaza

Stefano Bandecchi su Gaza: “20.000 bambini non sono mai morti”. Il sindaco di Terni scatena polemica sui social: “Solo voi credete ad Hamas. Io sto con Israele”

Una dichiarazione diffusa sui social dal sindaco di Terni e leader politico di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, ha suscitato forte indignazione e polemiche. Nel post, Bandecchi afferma che “20.000 bambini non sono mai morti”, sostenendo che molti dei morti nella Striscia di Gaza siano “soldati di Hamas” e aggiunge che lo Stato palestinese vero non è quello guidato da Hamas. Il linguaggio usato nel post, con termini diretti e provocatori, ha attirato critiche da più fronti.

Ecco cosa ha scritto il sindaco: “20.000 bambini non sono mai morti. Solo voi credete ad Hamas. Mi viene naturale dire che i bambini della Striscia di Gaza finiscono la loro infanzia a nove anni, dato che le bambine vengono a quell’età trom****e. 20.000 non sono mai esistiti, gli altri sono soldati di Hamas, non voluti neppure dall’Autorità Palestinese che poteva essere uno Stato dal 1948″. Le parole sono state condivise e denunciate dal parlamentare di Avs, Nicola Fratoianni.

In un video condiviso sui social il leader di Alternativa Popolare, aveva espresso opinioni forti riguardo alla situazione politica palestinese, criticando la leadership di Hamas nella Striscia di Gaza e il commento riportato rispondeva a una critica ricevuta.

In passato Bandecchi è già stato oggetto di polemiche per altre dichiarazioni controverse sul Medio Oriente Un video del 2023 lo mostrava affermare che “se oggi Gaza viene spianata, va bene”, suscitando reazioni dure da parte di stampa e opinione pubblica.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)