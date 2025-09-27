ATP Pechino: Sinner fatica ma negli ottavi supera Atmane

Faticosa vittoria in tre set per Sinner negli ottavi del torneo Atp di Pechino contro il francese Terence Atmane: l’azzurro si impone 2 set a 1

Avanti Jannik. Faticosa vittoria in tre set per Sinner negli ottavi del torneo Atp di Pechino contro il francese Terence Atmane. L’azzurro, che ha sbagliato tanto e avuto diversi passaggi a vuoto, alla fine si è imposto con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0. Nell’ultimo set, tornato a giocare sui suoi livelli, ha comunque approfittato anche dei problemi fisici dell’avversario, alle prese con i crampi. Nei quarti Sinner lunedì affronterà l’ungherese Fabian Marozsan.

IL ‘NUOVO’ SINNER: “PROVO AD AGGIUNGERE COSE AL MIO GIOCO”

“Non sempre ho aspettato la palla giusta, ho sbagliato qualche scelta ma più cose riesco ad aggiungere adesso al mio tennis più saranno i benefici tra un paio di mesi“. Così Jannik Sinner dopo il faticoso successo in tre set negli ottavi dell’Atp di Pechino contro il francese Terence Atmane.

“Ci sono pochi giocatori come lui- ha poi aggiunto l’azzurro- Ha uno stile di gioco abbastanza unico, inoltre è mancino e non ce ne sono molti nel circuito. Oggi ha avuto i crampi nel terzo set, ma è molto migliorato da Cincinnati”, quando Sinner lo aveva superato in due set. Stavolta appunto l’altoatesino per avere ragione dell’avversario ha dovuto sudare di più, soprattutto, a dire la verità, a causa di molti suoi errori. “Ho avuto qualche pausa di concentrazione” ha ammesso. Ma alla fine è andata. “Essere ai quarti significa molto per me” ha chiosato.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)