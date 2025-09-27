A Ciao Maschio oggi su Rai 1 Jerry Calà e Massimiliano Rosolino

Nuovo appuntamento con Nunzia De Girolamo e “Ciao Maschio”, sabato 27 settembre alle 17.10 su Rai 1. Ospiti della seconda puntata del programma che ha debuttato in questa nuova collocazione oraria, Jerry Calà, Massimiliano Rosolino e Giovanni Scifoni. Al centro del racconto, come sempre, temi e sentimenti declinati al maschile: in questa puntata, il tradimento.

Alle Swingeresse è affidato il compito di sottolineare in musica il racconto dei tre maschi protagonisti. Non mancheranno, inoltre, le incursioni surreali e divertenti di Edoardo Tavassi, una delle novità di questa nuova edizione. In chiusura di programma, come di consueto, spazio ad un giovane talento: in questa puntata, sul palco di “Ciao Maschio” si esibirà il cantautore napoletano Mirodimare.