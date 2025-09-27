A “Buongiorno Benessere” su Rai 1 i disturbi del cambio di stagione

Come affrontare al meglio i disturbi tipici del cambio di stagione? A “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 27 settembre alle 10.30 su Rai 1, risponde il dottor Carlo Gargiulo

Come affrontare al meglio i disturbi tipici del cambio di stagione? A “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 27 settembre alle 10.30 su Rai 1, risponde il dottor Carlo Gargiulo, medico di base.

A seguire, il professor Angelo Santoliquido, della Società Italiana di Medicina Interna Lazio e Molise, offrirà preziosi consigli per combattere il problema delle gambe pesanti e gonfie.

Il tema della malattia emorroidaria, invece, sarà approfondito con il professor Giovanni Milito, docente di Chirurgia Generale all’Università Tor Vergata di Roma, che illustrerà le terapie più moderne e le possibilità di intervento. Il dottor Andrea Panzeri, ortopedico dell’Irccs Ospedale Galeazzi di Milano, guiderà poi il pubblico alla scoperta delle migliori strategie per prevenire e affrontare il mal di schiena.

Con il professor Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia dell’Istituto Pascale di Napoli, si parlerà di prevenzione dei nei e dei melanomi, con particolare attenzione all’importanza della diagnosi precoce. Il professor Valentino Valentini, direttore della Chirurgia Maxillo-Facciale del Policlinico Umberto I di Roma, chiarirà come riconoscere e trattare tempestivamente un ascesso e le sue possibili complicanze, illustrando i segnali da non sottovalutare. Spazio anche alla bellezza e alla cura estetica con la dottoressa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, che risponderà alle domande più frequenti su viso, addome e collo. Infine, il dottor Pietro Sollena, dermatologo del Policlinico Gemelli Isola Tiberina, sarà protagonista della rubrica “Che malattia è?”.