Trump fa fuori Biden dalla galleria dei presidenti: al suo posto la foto dell’autopen

Trump ha svelato la Presidential Walk of Fame con le foto degli ex presidenti degli Stati Uniti al centro di cornici dorate. Ci sono tutti tranne Biden, sostituito dalla foto dell’autopen

La Casa Bianca ha svelato la Presidential Walk of Fame: un lungo corridoio con le foto degli ex presidenti degli Stati Uniti al centro di cornici dorate. Ci sono proprio tutti, tranne uno: Joe Biden. Donald Trump ha, infatti, “eliminato” il suo predecessore sostituendolo con uno scatto dell’autopen: ovvero il dispositivo per riprodurre automaticamente la firma. Un ulteriore modo per delegittimare Biden e la validità degli atti da lui firmati.

L’ex presidente è stato più volte accusato da Trump di aver abusato dello strumento, specialmente nell’ultimo periodo del suo mandato durante il quale ha concesso delle grazie. Secondo quanto scrive il The Guardian, una “commissione della Camera a guida repubblicana sta indagando sull’uso dell’autopenna da parte dell’amministrazione Biden”, “nonostante anche altri presidenti prima di lui si siano affidati a questo dispositivo per firmare documenti chiave”.

Le immagini del corridoio sono state pubblicate sui social del tycoon, da quelli della White House e dall’assistente presidenziale Margo Martin. “Trump ospiterà una cena questa sera nel nuovo patio del Rose Garden, adiacente al colonnato dell’ala ovest, dove sono esposti i ritratti”, scrive ancora il Guardian. Un modo per presentarlo ufficialmente. “L’ampliamento – continua il quotidiano – è l’ultimo di una serie di modifiche apportate alla Casa Bianca da quando ha ripreso l’incarico. Il presidente ha anche aggiunto decorazioni dorate alle pareti dello Studio Ovale, ha installato nuovi ed enormi pennoni su entrambi i prati, ha sostituito l’erba del Roseto con pietre da patio e ha avviato la costruzione di una nuova grande sala da ballo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)