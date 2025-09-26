Sondaggi politici: nell’ultimo anno Fratelli d’Italia guadagna l’1%, male il Pd

Sondaggi politici: in un anno crescono Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle, calano i consensi del Partito democratico (-2,4%)

In un anno il consenso di Fratelli d’Italia e del M5S è aumentato, quello del Pd calato, stabile Forza Italia. È quanto emerge dai sondaggi Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 24 e il 25 settembre. Rispetto a dodici mesi fa FdI è al 30,1% (+0,8), Forza Italia stabile all’11, la Lega dall’8,5 (+0,3). Sul fronte del centrosinistra il M5S guadagna l’1,9% che porta il partito di Giuseppe Conte al 12,6%. Perde invece 2,4 punti il Pd che scende al 21,4%. Avs cala dello -0,2% al 6,4, mentre il partito di Matteo Renzi è all’1,8% (-0,1). Azione sale dello 0,5 arrivando al 3,4%, Più Europa all’1,5% (-0,1).

IN UN ANNO SALGONO MELONI, TAJANI E CONTE

Sale in un anno il gradimento di Giorgia Meloni tra i leader politici, come quello per Antonio Tajani e

sul fronte dell’opposizione di Giuseppe Conte. La premier in dodici mesi passa dal 43,4% di settembre 2024 al 45,6% di oggi (+2,2%).

Bene anche Antonio Tajani che sale al 39% (+2,2%), segno positivo per Giuseppe Conte che raggiunge il 31,5% (+1,7). In calo la segretaria del Pd, Elly Schlein che scende al 29,2% (-1,8). Rispetto a un anno fa migliora anche Matteo Salvini al 26,9% (+0,8%). Seguono Carlo Calenda al 20,7% (+0,9), Angelo Bonelli al 16,1 (-0,6%), Nicola Fratoianni al 15,7% (-0,8), Riccardo Magi al 14,8%, chiude Matteo Renzi al 13,8% (-0,4%).

FIDUCIA GOVERNO AL 42,5%, +2,9 IN UN ANNO

Sale la fiducia nel governo Meloni. Il 42,5% degli intervistati esprime fiducia nel governo guidato da Giorgia Meloni. Rispetto a un anno fa si registra +2.9. Non ha fiducia il 49,7% (-3,2 rispetto a settembre 2024). Non sanno il 7,68 (+0,2%).

IN TOSCANA GIANI AVANTI CON IL 56%

Eugenio Giani davanti ad Alessandro Tomasi nella corsa alla guida della regione Toscana. Il 56% degli intervistati indica l’uscente di centrosinistra, il 42% lo sfidante del centrodestra. Il 2% indica Antonella Bundu. Gli indecisi sono il 15%. La stima dei votanti oscilla tra il 54 e il 58%.