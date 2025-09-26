Sarkozy condannato, Carla Bruni strappa la spugna al microfono di Mediapart

Condannato l’ex presidente Sarkozy, fuori dal tribunale Carla Bruni strappa la spugna al microfono del giornale Mediapart che ha aperto il caso

Un gesto di stizza ripreso dalle telecamere. Carla Bruni è protagonista di un episodio diventato virale sui social nella giornata in cui l’ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, nonché suo marito, è stato condannato dal Tribunale a 5 anni di carcere per il caso dei presunti finanziamenti ricevuti dal regime di Gheddafi.

Alla fine del punto stampa tenuto dal 70enne, così, l’ex premiere dame ha strappato la spugna al microfono di Mediapart, il giornale che ha svelato la vicenda. Sempre con il sorriso, Carla ha poi gettato per terra la copertura, prima di allontanarsi.

