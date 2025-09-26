Ore di angoscia a Lecce per la scomparsa della 12enne Aurora Lezzi

Persone scomparse: è da ieri mattina che non si hanno più notizie di Aurora Lezzi, una ragazzina di 12 anni e mezzo che vive a Lecce

È da ieri mattina che non si hanno più notizie di Aurora Lezzi, una ragazzina di 12 anni e mezzo che vive a Lecce. A lanciare un appello chiedendo a tutti di aiutarla a ritrovarla è la mamma, Grazia, preoccupatissima. Aurora vive nel rione Santa Rosa a Lecce ed è stata vista l’ultima volta intorno alle 8 di ieri mattina. Aurora, ieri mattina, è uscita per andare a scuola. Ma la mamma ha raccontato che prima di uscire l’ha abbracciata in modo strano, un comportamento che lei dopo ha interpretato come “un addio”. Ha detto: “Mi ha abbracciato e dato un bacio, sembrava un addio”. La Prefettura di Lecce ha attivato il protocollo per le persone scomparse. Il telefono della ragazzina risulta spento.

Nell’appello che la madre ha diffuso sui social, Grazia Lezzi spiega che la figlia è alta 1,55, ha i capelli castani scuri e lisci, ha occhi marroni e occhiali neri. Quanto all’abbigliamento, al momento della scomparsa la 12enne aveva una felpa nera Adidas, leggins neri, Scarpe Nike Air bianche con logo nero e in spalla uno zaino nero. La ragazza, sostiene la madre, potrebbe essersi diretta in autostazione aver preso un bus dal City Terminal diretto a Isernia, Parma, Trento o Bolzano. Forse per una fuga? Per andare a trovare qualcuno?

Chiunque possa fornire informazioni o pensi di aver visto la ragazzina, chiede la mamma sui social, contatti lei o le forze dell’ordine.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)