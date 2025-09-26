Nicol Bana presenta il suo album di debutto

Avanziamo la notte con passo preciso e insicuro è l’album di debutto della producer di Salò (Brescia) Nicol Bana, in uscita il 16 ottobre

Avanziamo la notte con passo preciso e insicuro è l’album di debutto della producer di Salò (Brescia) Nicol Bana, in uscita il 16 ottobre. Nove tracce che combinano voce processata in ritmi e paesaggi, navi, catene, venti, forbici e svariati oggetti campionati, manipolati e suonati, elettronica e synth, in un italiano poetico ma diretto. Esce oggi il primo estratto, la title track che apre l’album.

Parlando del brano “Avanziamo la notte con passo preciso e insicuro” Nicol dichiara: “”Penso sia il brano che racchiude l’intenzione del disco, nella sua costruzione estetica – in cui sonorità sintetiche nascono da o si relazionano con suoni concreti, a partire dal respiro che apre il brano, trasformato attraverso un algoritmo di sintesi granulare – e nella scelta delle parole, che volevo personali ma aperte. Sia dal punto di vista tecnico e formale che da quello dei contenuti, questo brano rappresenta il tentativo poetico e di poetica del disco intero“.

L’album Avanziamo la notte con passo preciso e insicuro è un’autoproduzione realizzata con la collaborazione in chiusura mix + mastering di Alberto Marani (in arte Abo Authoma). Buona parte dei campioni di oggetti e ambienti sono stati suonati e manipolati in diretta durante le registrazioni. Metodo e ambiente di lavoro mettono a fuoco un’attitudine che riflette una concezione della musica come esperienza incarnata, dove il gesto performativo e il processo contano quanto il risultato finale, e un approccio in cui il DIY non è solo metodo di necessità produttiva, ma estetica e visione, strategia poetica, possibilità di uno spazio di sperimentazione libera. Un approccio che richiama artiste affini come Mica Levi, Laurel Halo, Juana Molina, per le quali lo studio è uno spazio fluido tra creazione, errore e intuizione, artigianalità del suono.

Per scelta dell’artista, tutte le tracce di Avanziamo la notte con passo preciso e insicuro non saranno distribuite da Spotify.

Nicol Bana è nata a Salò (Brescia) dove vive tutt’oggi con il figlio.

Nella vita conduce laboratori di educazione musicale incentrati sulla voce, sull’esplorazione e l’improvvisazione vocale, principalmente per bambini in età prescolastica e famiglie con bambini in età neonatale.

Classe 1989, polistrumentista autodidatta dai suoi 14 anni, con preferenza per voce e manipolazione di campioni. Dopo un pressoché attivo evitare il percorso di una carriera da musicista, con demo registrate e divulgate solo tra amici e conoscenti e pochi concerti nell’ambito del locale geografico, l’EP La Maieutica del 2021 riceve buone recensioni ed è seguito da qualche concerto in più e dalla successiva necessità di affrontare un lavoro più corposo. Sono serviti 3 anni per Avanziamo la notte con passo preciso e insicuro.