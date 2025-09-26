Mattarella alla Global Sumud Flotilla: “Non rischiate, lasciate gli aiuti a Cipro”

L’appello di Mattarella alla Global Sumud Flotilla: “Non rischiate, portate gli aiuti a Cipro. Raccogliete la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme. Non mettete a rischio la vostra incolumità”

“Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza – di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza”. E’ l’appello inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)