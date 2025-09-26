Le meraviglie geologiche italiane a “Geo” oggi su Rai 3

Le meraviglie geologiche italiane a “Geo” in onda oggi pomeriggio su Rai 3. Ospite il geologo Stefano Farinelli

L’Italia è ricchissima, oltre che di animali e di piante, anche di meraviglie geologiche. E alcuni studiosi cercano di trasmettere l’amore per le rocce e per gli ambienti naturali legati in qualche modo alle Scienze della Terra. Uno di loro, Stefano Farinelli, geologo dell’Università di Firenze e fondatore del progetto Igeoturist, è l’ospite di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda venerdì 26 settembre alle 16.20 su Rai 3.