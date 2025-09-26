“Il ponte sul fiume Kwai” di David Lean oggi su Rai Movie: la trama del film

“Il ponte sul fiume Kwai” di David Lean, film di guerra vincitore di otto premi Oscar, in onda stasera su Rai Movie: la trama

Un grande classico del cinema di guerra, per il ciclo “Fuoco Nemico”: venerdì 26 settembre, alle 21.10, Rai Movie propone “Il ponte sul fiume Kwai” di David Lean, film vincitore di otto Oscar, fra cui miglior film, miglior regia e miglior attore, Alec Guinness.

Birmania, nel pieno della Seconda guerra mondiale: il colonnello inglese Nicholson, con il suo reggimento, si arrende ai giapponesi che li portano in un campo di concentramento nella giungla, dove si sta costruendo un ponte strategicamente molto importante per i progetti militari dell’asse.

Gli uomini vengono messi al lavoro, e il colonnello, nell’intento di dimostrare ai nemici la superiorità inglese nella scienza delle costruzioni, s’appassionerà all’opera al punto da dimenticare che di fatto sta collaborando con il nemico. “Il ponte sul fiume Kwai” è una delle opere che più profondamente mise in evidenza le contraddizioni legate alla prigionia militare, non molto dopo la fine della Seconda guerra. Indimenticabile il motivetto fischiettato dai prigionieri inglesi. Nel cast: Alec Guinness, William Holden, Sessue Hayakawa.