Il musicista James Senese ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli

Mondo della musica in apprensione: James Senese ricoverato al Cardarelli di Napoli in gravi condizioni. La prognosi, al momento, è riservata

Il musicista James Senese è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli in condizioni critiche. La prognosi, al momento, è riservata. Il ricovero nel reparto di Rianimazione si è reso necessario ieri sera, per l’insorgere di una severa infezione severa.

Tra i musicisti e compositori più rilevanti della scena musicale italiana, James Senese è il simbolo di una ricerca incessante e di un’energia che non conosce limiti. Da quasi sessant’anni, con passione e dedizione, calca i palchi di teatri, festival e club, portando con sé un sound unico che fonde le radici napoletane con le influenze internazionali: un linguaggio sonoro innovativo, che lo ha consacrato come figura di riferimento per generazioni di musicisti e amanti della musica.

Protagonista del movimento Neapolitan Power, James Senese ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana, con un’infinità di collaborazioni di prestigio e ben ventidue album, l’ultimo lo scorso maggio: opere fortemente caratterizzate da temi sociali e culturali, che riflettono la sua connessione profonda con Napoli e la sua gente, e parlano di identità, emarginazione e riscatto, testimonianza di una lunga e ineguagliabile carriera artistica senza compromessi e di un impegno che non accenna a spegnersi. Nei suoi brani, il sax, dal suono inconfondibile, racconta le emozioni di chi affronta ogni giorno la lotta per la dignità di vivere: dolore e forza, speranza e paura, guerra e resistenza.

I suoi concerti sono veri e propri rituali collettivi, in cui padri e figli si ritrovano uniti dall’emozione di un’esperienza che trascende il semplice ascolto. Vedere James Senese dal vivo è l’unico modo per cogliere appieno la sua unicità, così come dal vivo va ascoltata la sua musica: un’esplosiva fusione di jazz, funk e afro.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)