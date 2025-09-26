Il film “The Bouncer – L’infiltrato” oggi in prima serata su Rai 4: la trama

Prosegue su Rai 4 l’appuntamento settimanale con il divo dell’action Jean-Claude Van Damme, protagonista dell’avvincente thriller d’azione “The Bouncer – L’infiltrato” in onda venerdì 26 settembre alle 21.20. Van Damme interpreta Lukas, buttafuori di un nightclub che viene costretto a collaborare con la polizia infiltrandosi in una gang per incastrare il boss ma, così facendo, l’uomo rischia di perdere la custodia di sua figlia, una bambina di soli otto anni. Alla regia e alla sceneggiatura Julien Leclercq, già autore dei crime d’azione “L’assalto” e “La terra e il sangue”.