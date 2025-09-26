Il documentario “Brigitte contro BB ” stasera su Rai Storia

Rai Cultura propone lo speciale “Brigitte contro BB”, con l’introduzione di Emiliano Morreale, in onda venerdì 26 settembre alle 21.10 su Rai Storia

Brigitte Bardot è diventata un’icona della rivoluzione sessuale degli anni ‘60, ma cosa si nasconde dietro la femme fatale raccontata dai media? In occasione del suo compleanno, il 28 settembre, Rai Cultura propone lo speciale “Brigitte contro BB”, con l’introduzione di Emiliano Morreale, in onda venerdì 26 settembre alle 21.10 su Rai Storia, e in replica domenica 28 settembre alle 6.30 e alle 23.15 sempre su Rai Storia.

Nel documentario, il regista crea un ritratto intimo ed empatico dell’attrice francese dalla sua infanzia nella classe media fino al suo ritiro dal mondo del cinema, rivelando tutte le contraddizioni di una donna innamorata degli uomini (Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant, Samy Frey, Serge Gainsbourg) così come degli animali e a cui si dedicherà con passione. Una storia che rivive attraverso film di famiglia realizzati dal padre e film da lei interpretati nel corso della sua carriera cinematografica, interviste di repertorio, utilizzando passaggi di “Initials BB” – l’autobiografia della Bardot – e riprendendo liberamente i luoghi della sua vita: le case di La Madrague e La Garrigue a Saint-Tropez, Francia.