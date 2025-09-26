Global Sumud Flotilla, anche la Spagna invia una nave militare

La Spagna segue l’Italia e schiera il pattugliatore Furor a difesa della Global Sumud Flotilla. L’annuncio del Premier Pedro Sanchez dalla sede dell’Onu di New York

Dopo l’Italia, anche la Spagna è pronta a inviare una nave della Marina per proteggere la Global Sumud Flotilla. È direttamene il premier spagnolo Pedro Sanchez, dal palco dell’Onu, ad annunciarlo: “La Spagna invierà una nave della Marina militare per assistere la Flotilla diretta a Gaza”. La decisione segue quella dell’Italia che ha dato l’ok all’invio di due fregate a supporto della flotta umanitaria, all’indomani dei duri attacchi subìti da oltre una decina di imbarcazioni da parte di droni dell’esercito israeliano, al largo della Grecia.

“Siamo preoccupati, ed è per questo che invieremo una nave per garantire che, se necessario, i nostri cittadini possano essere soccorsi e riportati in Spagna”, ha dichiarato in una conferenza stampa dal Palazzo di Vetro di New York, aggiungendo che la nave Furor, un pattugliatore di altura della Marina spagnola, salperà domani da Cartagena. Furor ha un equipaggio di 46 membri ed è dotata di mitragliatrici e di un eliporto.

