Gli Zen Hobo tornano con “Fooled by you”

È ora disponibile “Fooled By You”, il nuovo singolo degli Zen Hobo, una canzone che mette in scena la tensione sottile tra l’attrazione irresistibile e la consapevolezza dell’inganno in una relazione.

Con sonorità alternative rock leggere ma incalzanti, arricchite dal timbro inaspettato del sax, il brano trasforma la complessità delle emozioni in ritmo e melodia. Le parole tornano come un mantra, restituendo l’assurdità di un sentimento che logora e nutre allo stesso tempo.

L’immagine della wild road e l’urgenza di correre diventano metafore potenti: l’amore come una dipendenza da cui non si riesce a sfuggire. Più l’obiettivo sembra allontanarsi, più si accelera – come un criceto intrappolato nella ruota, che aumenta la velocità ma resta sempre nello stesso punto.

Il testo non edulcora la realtà: l’anima muore pian piano, giorno dopo giorno, ma la musica apre spiragli di leggerezza e catarsi, trasformando un tema scomodo e attuale – quello delle relazioni tossiche – in una narrazione sonora che vibra di sensibilità e sincerità.

Con “Fooled By You”, gli Zen Hobo riescono a fondere introspezione e immediatezza, offrendo un brano che fa riflettere proprio grazie alla sua schiettezza e semplicità.

Zen Hobo è una band italiana che fonde alternative rock, reggae e punk, dando vita a

uno stile originale e travolgente.

Attivi dal 2023, si sono distinti sui palchi del centro Italia per le loro esibizioni cariche di energia. Nel 2024 hanno pubblicato il loro album d’esordio “Pluto Time”, reperibile su tutte le principali piattaforme digitali e attualmente stanno rilasciando nuovi singoli per anticipare l’uscita del loro prossimo EP.

La formazione è composta da Eugenio Scaglioni (voce e chitarra), Luca Morganti

(batteria), Michele Resta (sax e voce) e Matteo Giommi (basso).