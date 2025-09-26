Gli episodi 5 e 6 della serie Kabul stasera su Rai 3: la trama

Rai Fiction porta su Rai 3 la nuova produzione dell’Alleanza Europea. Stasera gli episodi 5 e 6 della serie Kabul: la trama

È il 15 agosto, 2021: Kabul cade nelle mani dei talebani. Per gli afghani e gli occidentali presenti nel Paese è l’inizio di un’odissea. Storie di vite in cerca di salvezza – liberamente raccontate dagli autori – che si incrociano in “Kabul”: una nuova, grande coproduzione internazionale realizzata con l’Alleanza Europea (Rai Fiction – France Télévisions – ZDF) che Rai Fiction propone in prima visione con gli episodi 5 e 6 venerdì 26 settembre 2025 alle 21:20 su Rai 3.

Nell’episodio 5 un emiro dell’ISIS svela alle forze americane un piano che minaccia l’aeroporto di Kabul. Fazal lotta per sventarlo, mentre Gilles organizza un nuovo convoglio e Zahara ne approfitta per scappare. Baqir resta per salvare Amina, mentre Vera si avvicina con fatica a Kabul. Giovanni, tra mille difficoltà, cerca i genitori del piccolo Haroon.

Nell’episodio 6 il tempo sta per finire. Gli americani ordinano la chiusura di tutti i cancelli dell’aeroporto e Kabul sprofonda nel caos mentre un’esplosione colpisce Abbey Gate. Le famiglie si disperdono e i rifugiati cercano scampo tra cancelli che si chiudono. Alcuni riescono a partire, altri restano indietro.