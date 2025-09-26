Esce “FAKE” di Amar Chaka Collective

In un panorama musicale spesso omologato e privo di autenticità, arriva “FAKE”, il singolo che scardina l’ipocrisia e diventa portavoce di verità personali e collettive

Pubblicato da Cheap Car$ e promosso dal collettivo globale Amar Chaka Collective, progetto che unisce artisti da diverse parti del mondo, “FAKE” è un’esperienza musicale unica.

Il team di Amar Chaka Collective affronta i temi e scrive le canzoni in italiano e in inglese. I testi trattano argomenti simili in entrambe le lingue, ma ciascuna versione ha arrangiamenti completamente diversi, per esprimere sfumature differenti della stessa verità.

Un progetto che rispetta e celebra la cultura Hip Hop:

· Non si tratta di imitare la cultura nera, madre del Rap, che viene rispettata profondamente e riconosciuta come fondamentale nella nascita del genere.

· Si tratta di portare avanti con orgoglio le nostre culture, creando un sound originale e autentico.

· Amiamo creare gemellaggi di argomenti in comune con le culture rap americane, senza mai imitare, rispettando le radici e portando avanti la propria identità.”

Perché “FAKE” è diverso?

· Ogni lingua racconta una sfumatura unica della stessa storia, con sound originali e distintivi.

· È una celebrazione della diversità culturale, non un’appropriazione.

· Hip Hop, Rap e Nu R&B con identità e personalità forti, lontano da stereotipi e mode usa-e-getta.

· Musicisti italiani e internazionali, giovani e non, partecipano al progetto perché condividono la visione artistica di Amar Chaka Collective.

· I produttori sono anche autori dei testi, delle melodie e della musica, con un’esperienza ventennale.

· Ogni brano propone arrangiamenti unici, ricerca armonica e sperimentazione sonora, beats freschi / flips / sound exploration / sonic twists

· “Cheap Car$ spinge twin flows con le vibes del rap USA, sempre stay real, props alle origini e flexando la propria wave.”

· È un invito a guardarsi dentro senza filtri, respingere le apparenze e trovare la propria voce.

“FAKE” è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.