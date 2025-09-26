Basket: riuscito il trapianto di midollo a Polonara per combattere la leucemia

Il trapianto di midollo a Polonara, necessario per combattere la leucemia mieloide, è stato effettuato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna

“Trapianto fatto, tutto ok”. Con questo messaggio sui social, Achille Polonara ha fatto sapere che l’operazione subita ieri è andata a buon fine. Il trapianto di midollo, necessario per combattere la leucemia mieloide, è stato effettuato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

“Ad Achille- si legge nel comunicato della Federazione italiana pallacanestro- va il caloroso abbraccio del Presidente Giovanni Petrucci, della Fip e di tutto il movimento cestistico italiano che fin dal primo giorno supporta il numero 33 Azzurro in ogni modo. Forza Achi!”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)