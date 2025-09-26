Alessandro Siani torna in Tv sul Nove con lo spettacolo “Off line”

“Off Line”, lo spettacolo dell’attore e regista Alessandro Siani, che ha conquistato l’Italia con un tour durato due anni, arriva in tv venerdì 26 settembre, sul Nove alle ore 21:30

“Off Line”, lo spettacolo dell’attore e regista Alessandro Siani, che ha conquistato l’Italia con un tour durato due anni, arriva in tv. Andrà in onda sul piccolo schermo per la prima volta venerdì 26 settembre, sul Nove alle ore 21:30. Lo spettacolo sarà disponibile in streaming on demand su discovery+.

Con la sua comicità dirompente, lo stile schietto e la vulcanica energia partenopea, Siani riflette sul nostro rapporto tragicomico con la tecnologia, come ha impattato sulla nostra vita ma soprattutto sulla magia del teatro e dell’essere disconnessi.

Scritto dallo stesso Alessandro Siani, “Off line” ha uno slogan chiaro e deciso: “spegni il telefono e accendi la vita!”. Guardarsi negli occhi, confrontarsi, ridere e riflettere, semplicemente condividere un’emozione. Tutto questo avviene a teatro, ma anche spegnendo il telefono. Sì è proprio così che svanisce uno dei timori che più preoccupa le nuove generazioni, ovvero l’impossibilità di non essere raggiunti per mancanza di rete, o dal timore perpetuo che ci accompagna per la percentuale di energia della batteria che sta per scaricarsi. Ecco che questi problemi scompaiono quando ti accomodi sulla tua poltrona e resti per oltre un’ora off line, ma forse e finalmente in armonia con te stesso. Durante lo spettacolo si viaggerà attraverso intuizioni comiche, battute e riflessioni sull’attualità, l’economia, le vacanze low cost e una panoramica a 360 gradi sull’utilizzo dello smartphone. I vocali esilaranti, i messaggi e le notifiche che puntualmente ci arrivano in ogni secondo della nostra giornata mostrandoci news e offrendoci contenuti che ci distraggono dalla realtà. In fondo una risata ci ha sempre salvato.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)