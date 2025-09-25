Stasera su Rai 4 due nuovi episodi di “Criminal minds”: la trama

Azione e suspence nella serie poliziesca “Criminal minds” che stasera torna in prima serata su Rai 4 con due nuovi episodi: la trama

Torna in prima visione la diciassettesima stagione della serie poliziesca “Criminal Minds”, in onda giovedì 25 settembre alle 21.20, su Rai 4. Nell’episodio intitolato “Teoria della cospirazione”, Voit è stato ritrasferito a Quantico su richiesta dell’Unità di Analisi Comportamentale che ha di nuovo bisogno della sua collaborazione per contattare e scovare Damien Booth, il leader del gruppo di cui fa parte anche Jade Waters che era bersaglio della “squadra d’assalto”. Nell’episodio dal titolo “Stella polare”, a Prentiss, che ha richiesto di essere messa in servizio limitato, è subentrato Rossi nel ruolo di Capo Unità. Intanto Tyler denuncia un caso.