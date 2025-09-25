Stasera su Rai 4 due nuovi episodi di “Criminal minds”: la trama


Azione e suspence nella serie poliziesca “Criminal minds” che stasera torna in prima serata su Rai 4 con due nuovi episodi: la trama

criminal minds

Torna in prima visione la diciassettesima stagione della serie poliziesca “Criminal Minds”, in onda giovedì 25 settembre alle 21.20, su Rai 4. Nell’episodio intitolato “Teoria della cospirazione”, Voit è stato ritrasferito a Quantico su richiesta dell’Unità di Analisi Comportamentale che ha di nuovo bisogno della sua collaborazione per contattare e scovare Damien Booth, il leader del gruppo di cui fa parte anche Jade Waters che era bersaglio della “squadra d’assalto”. Nell’episodio dal titolo “Stella polare”, a Prentiss, che ha richiesto di essere messa in servizio limitato, è subentrato Rossi nel ruolo di Capo Unità. Intanto Tyler denuncia un caso.