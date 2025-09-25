Obesità: ricorso ai GLP-1 agonisti per 1 paziente su 7 dopo la chirurgia bariatrica

Per perdere il peso corporeo in eccesso la chirurgia bariatrica di solito è efficace da sola, ma una percentuale crescente di pazienti sottoposti alla procedura assume in seguito uno dei nuovi farmaci anti-obesità

Per perdere il peso corporeo in eccesso la chirurgia bariatrica di solito è efficace da sola, ma una percentuale crescente di pazienti sottoposti alla procedura assume in seguito uno dei nuovi farmaci anti-obesità, come ha rilevato uno studio di coorte retrospettivo pubblicato sulla rivista JAMA Surgery.

Il tasso di obesità negli adulti negli Stati Uniti, attualmente intorno al 40%, è in aumento da decenni. L’obesità aumenta il rischio di diabete, infarto, cancro e altre patologie. La chirurgia bariatrica è considerata uno dei trattamenti più efficaci per l’obesità, in particolare quella grave, in quanto riduce la capacità dello stomaco di digerire il cibo e porta a un calo ponderale nel 25-30% dei pazienti. Nel 2023, l’anno più recente per il quale vi sono dati disponibili, negli Stati Uniti sono stati eseguiti circa 270mila interventi di chirurgia bariatrica.

Nonostante la sua efficacia complessiva, circa il 20-30% dei pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica perde peso dopo l’intervento in modo insufficiente o duraturo. Diversi studi clinici e osservazionali suggeriscono che i farmaci a base di GLP-1 sono efficaci nel favorire la perdita di peso e migliorare il controllo della glicemia in questi casi, tuttavia vi sono pochi dati sulla frequenza con cui i pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica fanno in seguito uso di GLP-1 agonisti, hanno premesso gli autori.

Uno studio di coorte retrospettivo su pazienti adulti statunitensi

I ricercatori hanno valutato l’ampio database di cartelle cliniche elettroniche TriNetX, analizzando i dati di oltre 110mila pazienti adulti statunitensi sottoposti a uno dei due tipi più comuni di chirurgia bariatrica, ovvero gastrectomia a manica (66,5%) o bypass gastrico Roux-en-Y (33,5%), nel periodo compreso tra gennaio 2015 e maggio 2025. L’idoneità era limitata a coloro che non avevano utilizzato agonisti del recettore del GLP-1 nei 12 mesi precedenti l’intervento chirurgico.

L’età media al momento dell’intervento era di 45,2 anni, il 78,9% era di sesso femminile, il 64,2% di razza bianca e il 22,1% di razza nera. Il BMI basale mediano era 42. Le comorbilità includevano ipertensione (52,8%), diabete di tipo 2 (24,2%), apnea notturna ostruttiva (43,4%), dislipidemia (27,4%) e steatosi epatica (16,4%).

Quasi il 15% dei pazienti inizia un farmaco GLP-1 dopo la chirurgia bariatrica

Nei periodi di follow-up della durata di almeno due anni e fino a 10 anni, un totale di 15.749 pazienti (14%) ha iniziato a utilizzare farmaci GLP-1 agonisti. Circa il 21% di questi ha iniziato entro due anni dall’intervento e circa il 53% entro quattro anni.

Lo studio ha rilevato che, a parità di altri fattori, le pazienti di sesso femminile sottoposte a chirurgia bariatrica avevano circa il 61% di probabilità in più di utilizzare farmaci a base di GLP-1 rispetto ai pazienti di sesso maschile, i pazienti di colore il 27% in più rispetto ai bianchi, i pazienti sottoposti a gastrectomia a manica il 42% in più rispetto a quelli con bypass gastrico Roux-en-Y e i pazienti con diabete di tipo 2 il 34% in più rispetto ai non diabetici. Inoltre, ogni aumento di 1 unità del BMI post-chirurgico è stato associato a un aumento dell’8% della probabilità di iniziare la terapia con GLP-1 agonisti (HR aggiustato 1,08).

«Anche se la gastrectomia a manica e il bypass gastrico Roux-en-Y hanno un’efficacia simile nel ridurre il peso, il maggiore inizio della terapia con GLP-1 agonisti tra i soggetti sottoposti al primo tipo di intervento potrebbe essere dovuto al suo minore impatto sul metabolismo rispetto al bypass gastrico» hanno osservato gli autori guidati da Hemalkumar Mehta, professore associato presso il Dipartimento di Epidemiologia della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora. «Al contrario, il bypass gastrico Roux-en-Y sii è dimostrato più efficace nel ridurre le condizioni associate all’obesità, come il diabete».

Lo studio ha inoltre evidenziato che un peso preoperatorio più elevato era associato a una maggiore probabilità di utilizzo di GLP-1 agonisti. Analizzando la classificazione dell’obesità in base all’indice di massa corporea (BMI) è emerso che, rispetto ai soggetti in sovrappeso (BMI tra 25 e 29,9), le probabilità di utilizzo di un farmaco GLP-1 erano 1,73 volte superiori tra quelli con obesità di classe 1 (BMI tra 30 e 34,9), 2,19 volte superiori con obesità di classe 2 (BMI tra 35 e 39,9) e 2,69 volte superiori con obesità di classe 3 (BMI 40 o superiore), la forma più grave.

«Questi risultati chiariscono che la terapia farmacologica a base di GLP-1 dopo l’intervento chirurgico bariatrico è sempre più comune, suggerendo che dobbiamo saperne di più su come ottimizzare questa combinazione di trattamenti per i pazienti» ha affermato Mehta. «Inoltre sollevano importanti interrogativi per la futura ricerca sull’obesità, come quale sia la soglia clinica ottimale per la prescrizione di un GLP-1 agonista in termini di tempistica e peso relativo del paziente dopo la chirurgia bariatrica. Riteniamo che in futuro il trattamento dell’obesità seguirà questo paradigma per alcuni pazienti» ha aggiunto. «Non si ricorrerà solo alla chirurgia o a questi farmaci, ma spesso a entrambi».

In un commento di accompagnamento, Luke Funk dell’Università del Wisconsin-Madison e colleghi hanno sottolineato la sostanziale variabilità nel momento di inizio della terapia dopo l’intervento chirurgico osservata in questo studio. Hanno inoltre fatto notare che gran parte dei dati dello studio sono precedenti all’approvazione di tirzepatide per l’obesità (novembre 2023), limitando potenzialmente l’applicabilità dei risultati dello studio alla pratica clinica attuale.

