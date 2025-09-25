Massimo Donati in libreria con il nuovo romanzo Rizzoli

In libreria per Rizzoli il nuovo libro dell’autore milanese Massimo Donati, LA LEGGENDA DEL BAMBINO NELLA VALLE CHIUSA, un libro rivolto ai ragazzi ma non solo, che parla di crescita e della ricerca del proprio posto nel mondo.

Esiste una valle fertile e inesplorata, dove si può essere padroni di se stessi e avere finalmente la propria terra. Leggenda o realtà? Quando il padre di Sam, Adèl, lo sente raccontare, decide di tentare la fortuna e riesce a convincere la moglie Sarah. Sam è quindi costretto a lasciare le montagne svizzere in cui è nato; del resto, se rimanesse dov’è, il suo destino sarebbe quello di spaccarsi la schiena nei campi del padrone. E poi siamo nel 1914, in Europa è scoppiata la Prima guerra mondiale, c’è il rischio che Adèl sia mandato a difendere i confini. I tre partono, dunque, con una cartina di segnata alla bell’e meglio e poco altro. In queste nuove circostanze, Sam impara a conoscere suo padre, un uomo duro e taciturno, convive con l’angoscia per la madre malata e si tiene ben stretto il ricordo degli amici Victor e Isac. Il viaggio si rivela complicato e doloroso, ma la prospettiva di una vita migliore spinge la famiglia ad attraversare il confine ea proseguire anche quando tutto sembra perduto. Anche quando la vita si fa sopravvivenza e Sam si trova faccia a faccia con il destino più avverso e la natura più crudele.

Massimo Donati è scrittore e docente di fisica. Ha pubblicato i romanzi Diario di spezie (Mondadori, 2013) e Giochi cattivi (Feltrinelli, 2018), tradotto in diversi Paesi. È anche autore e regista di cinema e di teatro. Il suo film Fuoriscena , scritto e diretto con Alessandro Leone, ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Diario di spezie , Gran Premio delle Giuria al 26° Gallio Film Festival (2023) è il suo primo film di finzione. In ambito teatrale ha fondato e dirige la Compagnia Teatri Reagenti. Ama la montagna ei viaggi con la sua famiglia. La leggenda del bambino nella Valle Chiusa è il suo primo romanzo per ragazzi.

pp. 160

€ 16,50

Dagli 12 anni