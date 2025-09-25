La serie “La ricetta della felicità” da stasera su Rai 1: la trama

Da oggi su Rai 1 “La ricetta della felicità” con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. La trama della serie in quattro prime serate con la regia di Giacomo Campiotti

Arriva “La ricetta della felicità”, una coproduzione Rai Fiction e Stand by me, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Mic, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, per la regia di Giacomo Campiotti.

La serie – che andrà in onda in quattro prime serate da giovedì 25 settembre su Rai 1 – racconta la storia di Marta (Cristiana Capotondi) e del suo coraggio nell’affrontare verità difficili, trasformandole in risorse per ritrovare sé stessa. Al centro, l’incontro con Susanna (Lucia Mascino) – una donna apparentemente distantissima – e l’amicizia tra loro, intensa e inaspettata, complicata e al tempo stesso irrinunciabile, che cambierà per sempre la vita di entrambe.

“La ricetta della felicità” è ambientata a Marina di Romagna, un luogo di fantasia che raccoglie gli elementi più rappresentativi della riviera romagnola ed è stata girata tra Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna.

Incastonata in questo paesaggio tipico – tra mare, spiagge, borghi, discoteche e balere – l’arena del racconto è una stazione di servizio con bar e piadineria che comprende anche un’officina meccanica e una pensione dove Susanna vive con la sua famiglia. Qui, in un universo autentico e genuino, grazie a questa famiglia allargata e non convenzionale, Marta troverà rifugio nel momento più difficile della sua vita e scoprirà che la felicità si nasconde dove meno te l’aspetti.

La milanese Marta Rampini (Cristiana Capotondi) sembra avere avuto tutto dalla vita: salute, benessere e, soprattutto, una famiglia meravigliosa formata dal marito Enrico (Flavio Parenti), broker finanziario di successo e compagno amorevole, e dalla figlia Greta (Nicky Passerella), giovane, bella, piena di energia. Ma un giorno, improvvisamente, tutto crolla.

Suo marito scompare nel nulla, ricercato dalla polizia con l’accusa di riciclaggio; amici e conoscenti le voltano le spalle e lei si ritrova completamente al verde insieme alla figlia, sconvolta per la scomparsa del padre, e alla suocera Rosa (Valeria Fabrizi), una simpatica vecchietta con problemi di memoria.

Cosa fare? Lasciarsi andare o reagire? Marta sceglie la seconda strada, trasformando una possibile tragedia in un’avventura di rinascita, buonumore e speranza.

Alcuni labili indizi le suggeriscono che, dietro al mistero del marito scomparso, c’è un fine settimana trascorso dall’uomo tanti anni prima in una località di mare, Marina di Romagna. Marta decide quindi di seguire l’istinto e recarsi sul posto portando con sé Greta e Rosa e iniziando a indagare con la determinazione di chi non ha nulla da perdere, improvvisandosi investigatrice per caso.

Bloccata a Marina di Romagna a causa di un problema con l’automobile, Marta si imbatte in una simpatica comunità di famigliari e amici che vivono in un luogo un po’ sgangherato, “La Rotonda”, una “pensione/piadineria/stazione di servizio” situata appena fuori dal tipico caos turistico della riviera romagnola e gestita da Susanna (Lucia Mascino) con la sua famiglia allargata: suo fratello Giacomo (Eugenio Franceschini) e suo padre Giovà (Andrea Roncato).

In questo luogo Marta indagherà per scoprire chi è veramente Enrico, con l’aiuto di Giacomo, affascinante carabiniere fresco di separazione, ma soprattutto ritroverà sé stessa, la voglia di ridere, di coltivare amicizie, addirittura di amare. Le due famiglie, quella milanese e quella romagnola, non potrebbero essere più diverse, ma proprio per questo tra loro scatterà un’attrazione fatale e un po’ magica che investirà tre generazioni: le madri, le figlie e i due nonni.

Tutti insieme scopriranno che anche nei momenti più bui è possibile ripartire e che anche gli eventi più traumatici possono trasformarsi in opportunità. Lo impareranno soprattutto Marta e Susanna, in una commedia piena di sentimenti, divertimento e un pizzico di suspense.

Scritta da Anna Mittone, Annalena Benini, Simona Coppini, Daniela Delle Foglie, Mauro Casiraghi. Musiche originali Carmine Padula (Edizioni Rai Com).